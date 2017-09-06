В центре Санкт-Петербурга прогремел взрыв

Очевидцы сообщают о взрыве на Думской улице Санкт-Петербурга. Хлопок услышали около 22:00 по местному времени, 10 августа.

По предварительным данным, взрыв случился в трансформаторной будке возле одного из баров, на пересечении улиц Думской и Ломоносова (дом 1-28). Однако, представители энергетической компании города сообщают, что инцидентов на электролиниях в это время не возникало.

Приехавшие на место пожарные зафиксировали замыкание электричества в щитке дома. Небольшой пожар был потушен, о пострадавших не сообщается.

9 августа на пульт полиции Санкт-Петербурга поступило сообщение о возможном минировании одной из станций метро. По словам сотрудников правоохранительных органов, звонил нетрезвый мужчина, который рассказал, о том, что через несколько часов в метро может случиться взрыв. Эту информацию он получил от своего случайного знакомого. Конкретную станцию он назвать не смог, поэтому полиция проверила все станции линий подземки - ничего опасного найдено не было. В настоящее время петербургское метро работает в штатном режиме.