В центре Санкт-Петербурга ночью горел отель

В ночь с 6 на 7 августа на пульт пожарной части поступил вызов с сообщением о пожаре в одном из отелей Санкт-Петербурга.

Возгорание произошло в восьмиэтажном отеле Park Inn by Radisson Nevsky St. Petersburg, расположенном на улице Гончарной, д. 4, в центральном районе города.

Сообщается, что около трех утра загорелось электрическое оборудование в подземном этаже, на площади около 5 кв. м. Затем огонь начал распространяться дальше. Из-за высокой угрозы жизни людей, пожару был присвоен повышенный ранг опасности, который затем снизили.

В результате спасатели эвакуировали всех постояльцев и персонал гостиницы - всего около 400 человек. Сведений о пострадавших в настоящий момент нет.

В эту же ночь пожарные ликвидировали огонь в Екатеринбурге. Сообщение о пожаре поступило около часа ночи. Горел небольшой магазин, пристроенный к жилому дому. Прибывшие на место спасатели первым делом эвакуировали жильцов дома. Сам пожар был ликвидирован за 10 минут. Огонь не успел нанести серьезный вред, но вызвал сильное задымление. Причина пожара - возгорание холодильного оборудования в результате короткого замыкания проводки.