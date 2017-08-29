Взрыв прогремел в жилом районе Владивостока

Сегодня, 21 августа, в одном из жилых районов Владивостока, недалеко от дома взорвался автомобиль.

Инцидент произошел в районе БАМа, по улице Тухачевского, около 11:30 по местному времени. Мужчина подошел к авто - Toyota Probox - после чего прогремел мощнейший взрыв, в результате чего пострадавшего откинуло на несколько метров в сторону. Приехавшие на место медики зафиксировали у него переломы двух ног и ожоги тела, различной степени тяжести, в том числе травмы лица.

После взрыва то, что осталось от авто, начало активно гореть, локализовать пожар удалось только через полчаса.

Помимо Тойоты был поврежден припаркованный рядом Ниссан Теана, также сообщается, что в некоторых окнах расположенного рядом дома вылетели стекла.

Причина происшествия, по информации сотрудников МЧС - несоблюдение техники безопасности при проведении сварочных работ. Взорвался баллон с пропаном. По словам очевидцев, некоторые части автомобиля вынесло на расстояние около двухсот метров.

Также сегодня, около 12 часов дня, в результате утечки газа, прогремел взрыв на одной из строек на севере Санкт-Петербурга. Взорвались три газовых баллона. Сообщается, что никто из строителей и других работников в результате происшествия не пострадал. В настоящее время на месте работают пожарные.