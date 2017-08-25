Лодку с трупом человека вынесло к берегу Владивостока

К территории Владивостокского океанариума прибило небольшое рыбацкое судно с умершим человеком - по предварительным данным, гражданином Северной Кореи.

Лодка была обнаружена сегодня, 28 августа, около полудня. В настоящее время следствие проводит все необходимые проверки и уточняет обстоятельства происшедшего.

По предварительной версии, мужчина погиб в результате шторма, бушующего в период с пятницы по воскресенье.

Известно, что для того, чтобы переждать непогоду, к берегам Тернея, Находки и Ольгинского района Приморского края прибились не меньше 250 рыболовецких иностранных судов из Северной Кореи и Китая. В настоящее время они уже начали покидать территориальные воды РФ.

Отметим, что после штормовых явлений акватории Приморского края стали буквально кладбищем лодок КНДР. На текущий момент жители обнаружили уже около трех дрейфующих лодок также с опознавательными знаками Северной Кореи: в районе мыса Вятлина, бухты Ахлестышева и недалеко от бухты Ежовой, в районе Триозерья. Экипажа на всех этих судах не было. Обнаружены только личные вещи, спасательные жилеты и баки с дополнительным топливом. Одно их судов жители практически полностью разобрали «на сувениры», остался только один каркас.

А самое знаменитое кладбище морских судов находится в Хасанском районе Приморского края.