11 россиян оказались в больницах после ДТП в Турции

В курортном регионе Анталья на юге Турции автобус с российскими туристами попал в ДТП, столкнувшись с грузовиком.

Как пишут турецкие СМИ, автобус с российскими туристами следовал из городка Белек в международный аэропорт Антальи, россияне уже возвращались домой. На автостраде бус столкнулся с грузовым авто, а после столкновения упал в водный канал. В результате 11 из 25 россиян, находившихся в его салоне, были доставлены с места аварии в больницы с травмами. Также ранены оба водителя столкнувшихся машин.

В российском генконсульстве в Анталье ТАСС подтвердили, что все граждане России живы, на данный момент им оказана необходимая медпомощь.

Напомним, 26 августа в Болгарии в результате масштабного ДТП туристический автобус рухнул с 20-метровой высоты в ущелье. Всего пострадало более 40 человек, 16 пассажиров погибли. На счастье, россиян среди жертв этой трагедии не было.