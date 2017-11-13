В США более 40 пассажиров школьного автобуса оказались в больнице после ДТП

Более 40 человек пострадали в ДТП с участием школьного автобуса в одном из округов штата Нью-Джерси.

Как сообщил американский телеканал CBS, дорожное происшествие случилось неподалеку от города Ист-Брунсвик, расположенного в округе Мидлсекс. В школьном автобусе возвращались домой семьи, которые выезжали на пикник в Ньюарк. По некоторым данным, на трассе автобус столкнулся с легковым авто, которое скрылось с места аварии. А вот автобус после столкновения перевернулся.

В результате 42 человека, в числе которых есть и дети, и взрослые, были доставлены в больницы с разными травмами. Чтобы провести эвакуацию, полицейским пришлось перекрыть на время движение по трассе.

Медики заявили, что угрозы жизни пострадавших нет. В больнице уже побывал мэр Ньюарка, который встретился с ранеными. Сейчас полиция устанавливает причины масштабной аварии и ее виновника.

Напомним, в американском штате Висконсин в мае этого года еще один школьный автобус стал участником ДТП. Тогда пострадали четверо его пассажиров; двух из них из-за тяжести повреждений пришлось эвакуировать в больницу вертолетом.