В Подмосковье 8 человек ранены в ДТП с участием рейсового автобуса

Пострадавшие находятся в больницах Подольска и Домодедово. Врачи говорят, что пострадавшие в ДТП, на счастье, не получили тяжелых травм, а их состояние оценивается как среднетяжелое.

Как сообщают в МВД Подмосковья, дорожное происшествие случилось на трассе М2 на территории округа Домодедово, у поворота на город Видное. Автомобиль БМВ столкнулся с фургоном «Газель», а та, отлетев, зацепила рейсовый автобус, который ехал из Подольска. Сообщается, что на момент аварии в автобусе находились 12 пассажиров. Восемь из них получили различные травмы и были доставлены в больницу.

Что стало причиной столкновения, сейчас устанавливают сотрудники ГИБДД.

Напомним, в конце июля в Домодедовском районе перевернулся в кювете автобус, в салоне которого находилось 27 человек. 16 из них были ранены. По данным спасателей, водитель транспортного средства не смог справиться с управлением.