В США разбился автобус с детской футбольной командой

Автобус перевозил детей после спортивного матча из Далласа в Мемфис. В 3 час ночи автобус вылетел в кювет и несколько раз перевернулся.

Что послужило причиной инцидента, в результате которого погиб 1 ребенок и большая часть пассажиров (около 40 человек) получила травмы разной степени тяжести, сейчас выясняет следствие. Сейчас водитель дает показания представителям правопорядка. Дети, находившиеся в автобусе, состоят в возрастной группе от 8 до 12-ти лет. После ДТП была на несколько часов перекрыта трасса. Все пострадавшие доставлены в больницу.

Дорожное происшествие случилось близ города Бентон. Какая именно детская команда попала в аварию, пока не сообщается. Однако известно, что матч, по возвращению с которого и произошло ДТП со смертельным исходом, был сыгран в Далласе.