В Тюменской области попал в аварию автобус с 60 пассажирами

В Тюменской области в аварию попал автобус, в котором было 60 пассажиров.

Это произошло на автодороге Тюмень-Омск. Как известно, водитель автобуса не справился с управлением и врезался в грузовой автомобиль. В этот момент в автобусе находилось 60 человек. К врачам скорой помощи обратились всего два человека. Сообщается, что водители транспортных средств были в трезвом состоянии.

Напомним, недавно на той же автодороге (Тюмень-Омск) случилось еще одно ДТП. Причиной стало то, что женщина, водитель Daewoo, выехала на встречную полосу, после чего столкнулась с грузовым автомобилем. Известно, что женщина от полученных травм умерла на месте аварии.

К слову, на этой автодороге провели мероприятие "Трасса", в результате которой выясняли причины частых происшествий. Сотрудники правоохранительных органов полагают, что ДТП здесь случаются из-за высокой скорости автомобилей.