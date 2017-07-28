В Риме на глазах у туристов обрушилась стена античного Форума

За последние дни античные достопримечательности Вечного города рушатся, пугая туристов, уже во второй раз.

Инцидент произошел 31 августа. Как сообщили на портале «Италия по-русски», около двух часов пополудни гулявшие по Форуму туристы стали свидетелями падения части античной стены. Портал уточняет, что речь идет о постройке со стороны улицы Монте-Тарпео.

На счастье, никто из свидетелей «античной трагедии» не пострадал. На место сразу же прибыла полиция и экстренные службы, место обрушения оцепили. Пожарные занялись проверкой на месте.

Примечательно, что днем ранее на Форуме произошло другое крушение: в расположенной там церкви Сан-Джузеппе-деи-Фаленьями рухнула крыша. Тогда люди также не пострадали, а ставшие свидетелями происшествия туристы лишь получили изрядную дозу адреналина в придачу к необычным фото.