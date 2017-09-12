В Приморском крае 15-летний школьник на родительском «лексусе» сбил школьницу

Сегодня в г. Дальнегорск Приморского края 15-летний парень, спеша в школу, сбил 15-летнюю школьницу. Двигался юный водитель на родительском автомобиле Lexus.

Школьник без разрешения родителей взял у них ключи от авто и отправился на уроки. На пешеходном переходе он не заметил девятиклассницу, переходящую дорогу, и совершил наезд на нее. После этого он остановился, помог школьнице подняться и покинул место происшествия.

ДТП произошло по проспекту 50 лет Октября. По информации очевидцев, молодой человек двигался на большой скорости, не обращая внимания на пешеходный переход. В итоге девочка получила несколько травм и находится на лечении в больнице.

В настоящее время проводится административное расследование. Допрошены школьники - участники дтп - и их родители. Родители мальчика взяты под контроль. В настоящее время какие-либо постановления в отношении виновников не заведены, сотрудники полиции ограничились только профилактической беседой и передали материалы дела в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав.

6 сентября в Нижнем Новгороде на пешеходном переходе была сбита женщина с коляской, в которой находился младенец. В результате у женщины зафиксировали сотрясение мозга, у полугодовалого ребенка - черепно-мозговую травму. Как отмечается, дтп произошло во время сумерек, на нерегулируемом пешеходном переходе, который при этом был практически не освещен.