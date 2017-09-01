В Таиланде боевики напали на образовательный центр: двое погибших

Вооруженные люди напали на образовательный центр в одной из провинций на юге Таиланда. Один человек погиб на месте, второй - от полученных ранений скончался в больнице.

Трагедия произошла в минувшую субботу, 8 сентября, около 18 часов по местному времени. Как сообщают сотрудники тайской полиции, вооруженные боевики совершили обстрел охранного поста центра образования, а также расположенный рядом жилой дом, чей хозяин погиб. Второй погибший - сотрудник охраны центра. Кроме этого, боевики подожгли стоявший неподалеку пикап, когда покидали места обстрела. На настоящий момент также сообщается о двух пострадавших.

Сегодня, 9 сентября, в соседней провинции было подорвано самодельное взрывное устройство возле ремонтного бокса. После приезда на место происшествия полиции, сработало второе взрывное устройство. К счастью, никто в результате не пострадал.

Примечательно, что за день до этого в провинции Паттани были задержаны три человека с газовыми баллонами, содержащими около двадцати килограмм взрывчатки. Известно, что на юге Таиланда живут мусульмане из Малайзии, которые с помощью террористических методов уже долгое время, примерно с 2004 года, сражаются за отсоединение от Таиланда. Наиболее часто подобные нападения происходят в провинциях Ялла, Паттани и Наративат, а также в провинции Сонгкла.