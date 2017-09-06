В московском районе Южное Бутово праздничный фейерверк взорвался под ногами у зрителей

В Сеть попало видео салюта, во время которого заряды взрывались буквально под ногами у зрителей.

Празднование дня города надолго запомнится жителям столичного района Южное Бутово, которые вечером 8 сентября собирались насладиться фейерверком. Во время салюта разноцветные петарды не взлетали в воздух, а разрывались практически у земли. Позже видео попало в Сеть. Москвичи в комментариях говорили о том, насколько страшно и опасно было внезапно оказаться в эпицентре «наземного» фейерверка.

По словам Павла Голубцова, который возглавляет районный муниципалитет, после салюта никто из горожан и гостей города не обращался в травмпункты за медицинской помощью. Так что по счастью все закончилось благополучно. Также известно, что заказывал фейерверк районный департамент культуры.

Напомним, 8 сентября празднование Дня города в Москве отметили фейерверком, который запустили ровно в 21:00 сразу с 30 разных площадок.