В Красноярске взрывали петарды в автобусе

В Красноярске местные жители взрывали петарды в автобусе. Никто не пострадал.

Жители города, не дожидаясь новогодней ночи, решили устроить салют для красноярцев. Однако сделали это необычным способом.

Молодые люди находились в микроавтобусе. Один из них поджег фитиль петарды и собрался выкинуть ее в окно. Но сделать этого он не успел. Фейерверк начался прямо в автобусе. Пиротехника начала взрываться.

Транспортное средство оказалось задымлено и наполнено искрами. Молодых людей это не смутило. Вовремя покинув автобус, они в приподнятом настроении наблюдали за происходящим со стороны. Более того, засняли необычный фейерверк на камеры своих мобильных телефонов.

Пожарные Красноярска долго пытались ликвидировать огонь. Пострадавших от взрывов петарды не было.