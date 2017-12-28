Происшествия

В Красноярске взрывали петарды в автобусе

Сегодня, 07:44

В Красноярске местные жители взрывали петарды в автобусе. Никто не пострадал.

 Жители города, не дожидаясь новогодней ночи, решили устроить салют для красноярцев. Однако сделали это необычным способом.

Молодые люди находились в микроавтобусе. Один из них поджег фитиль петарды и собрался выкинуть ее в окно. Но сделать этого он не успел. Фейерверк начался прямо в автобусе. Пиротехника начала взрываться.

Транспортное средство оказалось задымлено и наполнено искрами. Молодых людей это не смутило. Вовремя покинув автобус, они в приподнятом настроении наблюдали за происходящим со стороны. Более того, засняли необычный фейерверк на камеры своих мобильных телефонов.

Пожарные Красноярска долго пытались ликвидировать огонь. Пострадавших от взрывов петарды не было.

Мария Титова
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