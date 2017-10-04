Школьники из Владимира взорвали петардой теплотрассу по улице Завадского. Аварию устраняли несколько часов.

Мальчики из местной школы №31 взрывали петарды на теплотрассе. Труба не выдержала и прорвалась. Вода залила все в округе. Виновники аварии сразу предпочли скрыться с места преступления. Рабочим коммунальных служб из Владимира потребовалось несколько часов на устранение течи.

Момент, когда школьники обкидывали теплотрассу, видела девочка из того же учебного заведения. Ее мама в разговоре с местными СМИ посетовала на то, что подобные развлечения у местных детей стали обычными. Они пугают петардами прохожих, в том числе и пожилых людей. Некоторые даже кидают пиротехнику в животных.

Коммунальщики пожаловались, что подобные случаи участились. Это связано с тем, что петарды доступны в продаже абсолютно для каждого. От хулиганских проделок школьников страдают и люди и городская инфраструктура. Так, в 2013 году уже получило резонанс дело о школьниках с петардами. Ими обкидали двух девушек. Одну из них пришлось госпитализировать, так как девушка получила ожоги.