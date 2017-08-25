Секс в автобусе Лондона попал на видео мобильного телефона одного из пассажиров. По словам очевидцев, пара была в нетрезвом состоянии.

Автобус направлялся в район Стамфорд Хилл. Там на втором этаже все и случилось. Действие происходило после полуночи. Однако общественный транспорт не был пуст. Этот не смутило пару, которая чувствовала себя весело и расковано.

Большинство пассажиров предпочло сделать вид, что ничего не происходит. Они просто отвернулись в сторону окна и игнорировали происходящее. Но одному из очевидцев удалось заснять секс в автобусе. Привлекут ли пару к ответственности пока неизвестно.