Неизвестные обворовали дом Владимира Кузьмина

Преступники украли из сейфа артиста крупную сумму денег. Как сообщают СМИ, речь идет ни много ни мало о 10 миллионах рублей.

Певец и композитор Владимир Кузьмин отправился на зарубежные гастроли, а в его доме тем временем случилось ЧП. 11 сентября в его дом в Солнечногорском районе под Москвой вломились неизвестные. Угрожая расправой мужчине, который присматривал за домом, преступники вынудили его открыть сейф и забрали оттуда деньги.

Позже работник сам позвонил Кузьмину и рассказал о случившемся. В свою очередь, артист попросил одного из своих друзей взять дело в свои руки до возвращения Кузьмина. Сам артист собирается прервать выступления и срочно вернется домой в течение нескольких дней, пишут СМИ.

В начале сентября стало известно о краже в доме актрисы Анастасии Заворотнюк и ее мужа Петра Чернышева. СМИ сообщили, что общий ущерб от пропажи ювелирных украшений и денег супруги оценивают в миллион рублей.