Движение авто в Красноярском крае ограничено из-за снега

Сегодня на одном из перевалов в Красноярском крае образовалась большая пробка из-за внезапно выпавшего снега. Многим автовладельцам пришлось выталкивать свой неподготовленный к снегу транспорт из появившейся снежной колеи.

Трасса Р-257 «Енисей» была закрыта рано утром из-за появившихся явлений гололеда, а также из-за плотного тумана, в районе с 85 по 125 километр. Движение восстановили только около 15 часов по местному времени. Также снег выпал и по всей области. Более 50 единиц техники уже задействовано на основных автомагистралях - «Байкал», «Сибирь» и «Вилюй».

По мнению специалистов, даже по меркам Сибирского климата снег в этом сезоне выпал слишком рано. Также синоптики прогнозируют, что мокрый снег будет продолжать идти в течение всего дня, в том числе и в Красноярске.

Днем ранее первый снег выпал в сибирском поселке Шарыпово. Жители надеятся, что коммунальные службы успеют перестроиться на ранний приход зимы и дадут отопление так же раньше обычного.