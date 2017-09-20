Сегодня, 3 сентября в Кемеровской области выпал первый снег. Столь ранние снежные явления вызваны резким перепадом температур, - отмечают в Кемеровском гидрометцентре.

2-3 сентября жители Кемерово и близлежащих населенных пунктов выкладывали фотографии первого снега, выпавшего в области в аномально раннее время. Как отмечает пресс-секретарь гидрометцентра, в прошлые годы первый снег был, как правило, в горных районах области и не ранее восьмого сентября. А в низменностях снег обычно появляется не раньше конца сентября, после 21 числа. Но в данном случае это даже не временный снежный покров - выпавшие осадки почти сразу растаяли. Также, по словам специалистов, выпадение снега было вызвано резким перепадом температур: если вечером наблюдалось около 21 градуса тепла, то уже к следующему утру отметка на термометре достигала всего семи градусов. В настоящее время в области продолжают идти осадки уже в виде дождя, при этом температура воздуха не поднимается выше 9 градусов.

Помимо Сибири, первый снег этого сезона выпал в трех районах Якутии. В ближайшее время на этих территориях продолжится похолодание, а температура достигнет уже минусовых отметок. В этом регионе подобные погодные явления в первых числах сентября являются нормой.