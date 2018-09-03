В первую неделю лета погода принесла снежный сюрприз в Ямало-Ненецкий округ

Утром, на пятый день лета жители городов Салехарда и Лабытнанги за окнами снег. За сутки ненавистный дождь сменился снегопадом. За 12 часов осадки достигли 17 миллиметров.

Летние осадки были замечены на крышах, тротуарах и газонах. На проезжей части снег таял, но водители автомобилей с опаской передвигались по дорогам, ведь давно сменили зимнюю резину на летнюю. Но горожан, которые всю жизнь прожили в северных условиях, летним снегом не удивишь. В прошлом году была такая же ситуация со снегом в последний день весны. Это обычные явления для северных районов.

Буквально недавно (24 мая), в городе Лабытнынги выпали осадки в два раза превышающие норму. Для борьбы со снежными завалами отправили около 50 машин спецтехники. Расчистка улиц и дорог заняла почти два дня.

Начальник отдела метеопрогнозов Ямало-Ненецкого центра утверждает, что причиной осадков является вторжение арктических воздушных масс. Специалисты прогнозируют что, продолжающийся снегопад перейдет в дождь. К вечеру погодные условия в городах Салехард и Лабытнанги наладятся, температура будет достигать до 8 градусов тепла.