Жительница Омска подарила новорожденную дочь интернет-знакомой

Об этом рассказали в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре. Обе женщины находились под следствием, которое уже закончено, а дело передано для рассмотрения в Кировский райсуд Омска.

По данным прокуратуры, молодая женщина из Омска посчитала, что не сможет содержать ребенка и решила подыскать ему другую мать. Претенденток она подбирала через интернет. Там и познакомилась с учительницей из Санкт-Петербурга, которая должна была забрать девочку. После появления малышки на свет ее питерская «мать» приехала в Омск и, воспользовавшись подложными документами, отвезла ребенка в Санкт-Петербург.

О происшедшем в полицию сообщила одна из приятельниц роженицы, которая не смогла смириться с дикостью этого случая. Дело было передано в органы прокуратуры. Там горе - «матерям» инкриминировали сделку в отношении малолетнего ребенка в заведомо беспомощном состоянии, а также подделку документов. Меру наказания им определит суд.