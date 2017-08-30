Похожий на пропавшую подводную лодку объект заметили в Аргентине

В области поиска пропавшей практически год назад подводной лодки San Juan обнаружили объект, по своему размеру похожий на нее, - на днях заявил аргентинский Министр обороны.

Напомним, что в ноябре 2017 года со всех радаров пропала аргентинская субмарина. Экипаж перестал выходить на связь 15 ноября. В начале декабря Министр обороны Аргентины, Оскар Агуад, официально признал весь экипаж погибшим - 44 человека, включая первую в мире женщину-подводника.

В поиске лодки принимали и другие страны, в том числе российское судно «Янтарь», но в апреле 2018 года оно прекратило свою работу.

Сейчас же сообщают о том, что похожий объект, с помощью поступающих сигналов, был обнаружен на глубине более 250 метров. В настоящее время к нему спускаются специальные управляемые роботы, для подтверждения либо опровержения информации.

Ранее уже находили похожие на обломки лодки элементы, вынесенные на побережье. Их обследованием занимался российский аппарат «Пантера Плюс».

Стоит отметить, что причины гибели лодки на сегодняшний день не установлены. Однако, сообщалось об одиночном взрыве в диапазоне ее движения, который мог каким-либо образом быть связан с исчезновением. Также не исключается внешняя атака.