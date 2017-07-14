Алексея Навального снова задержали прямо на пороге спецприемника

Оппозиционер даже не успел поговорить со своими сторонниками и журналистами, встречавшими его. Как сообщил в Twitter Леонид Волков, возглавляющий штаб Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), Навального провели в полицейский автобус прямо от дверей спецприемника.

Позже стало известно, что его доставили в Даниловский ОВД, где будет составлен новый админпротокол в отношении Навального. Речь идет о нарушениях порядка проведения массовых акций, которые повлекли вред для здоровья человека(ч.4 ст. 20.2 Ко.АП). Сегодня же этот протокол планирует рассмотреть Симоновском райсуде. В качестве наказания к Навальному снова могут применить административный арест сроком до 20 суток.

К слову, именно такое наказание закончилось для оппозиционера сегодня. Навальный пробыл в спецприемнике 30 суток по решению Тверского райсуда столицы за нарушения при проведении «Забастовки избирателей» в январе этого года.

В новом протоколе речь идет о нарушениях при проведении акций протеста против пенсионных изменений, которые прошли в российских городах в Единый день голосования. Напомним, в Москве двое участников акции протеста пошли под суд после стычек с полицейскими, которые получили телесные повреждения.