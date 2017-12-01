Коллегу Алексея Навального задержали повторно

Стало известно, что Тверской районный суд Москвы вновь задержал Леонида Волкова, коллегу и бывшего руководителя предвыборного штаба Алексея Навального.

Сегодня (10 июня) закончились 20 суток предыдущего ареста Леонида Волкова, а теперь суд постановил задержать его на 15 суток.

Директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов отметил, что на данный момент Леонида Волкова судят за акцию против повышения пенсионного возраста, несмотря на то, что он в это время вел трансляцию из Вильнюса.

Леонид Волков рассказал, что до этого был задержан 21 мая этого года. По его словам, полиция вела за ним слежку, когда он ехал на такси, а вскоре задержала. При этом Леониду Волкову было выдвинуто обвинение за участие в акции против пенсионной реформы, которая прошла еще осенью прошлого года.





На заседании суд постановил, что он нарушил ч.3 ст. 20.2 КоАП РФ – нарушение правил проведения митинга, а в данном случае – препятствование движению транспорта. Само заявление кажется абсурдным, ведь на момент митингов Леонид вел трансляцию из студии «Навальный Live» в Вильнюсе. Сам Леонид Волков заметил, что эта часть вменяется вообще «впервые в России». В день проведения митингов он транслировал видео из разных городов, но привлекли к ответственности его лишь за трансляцию из Петербурга. Стоит отметить, что акции протестов против пенсионной реформы состоялись в нескольких регионах России. Согласно данным «ОВД-инфо», всего на митингах было задержано более 1000 человек.