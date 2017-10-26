В Москве муниципальному депутату подбросили отрезанную свиную голову

Сама Надежда Загордан считает, что происшедшее связано с ее депутатской деятельностью – расследованием бюджетных нарушений во время благоустройства района.

О страшной находке депутат от Измайлово рассказала в Facebook. По ее словам, аналогичный «подарок» неизвестные оставили и под дверью ее матери. Причем в свиные головы неизвестные воткнули ножи. Родные депутата в ужасе от происходящего, заявляет женщина. Она считает, что такой способ запугивания применяют в связи с ее депутатским расследованием. Речь идет о 250 миллионах рублей, якобы растраченных при строительстве на Измайловском проспекте столицы. Загордан также напомнила, что летом заявила в Следком о порче своей машины – авто депутата облили кислотой. Однако серьезных подвижек в расследовании так и нет.

По информации СМИ, это уже второй случай «появления» свиных голов в Москве. В начале сентября депутат от района Печатники Виталий Третьюхин нашел отрезанную голову в своем разбитом автомобиле. Он и его коллеги также связали происшедшее с депутатской деятельностью.

Отрезанные свиные головы являются «фирменным знаком» итальянской мафии, действующей в северной провинции Калабрия. А опыт подобных предупреждений злоумышленники в Москве, видимо, переняли из культового фильма «Крестный отец».