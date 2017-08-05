На Украине снова взорвался «Молот»

В инциденте пострадало трое военных, все они сейчас находятся в госпитале, сообщили в пресс-службе штаба операции объединенных сил (ООС).

ЧП произошло в 72-й механизированной воинской бригаде, находящейся на Донбассе и участвующей в операции ООС. Причины взрыва пока неизвестны, их устанавливает специальная комиссия. Однако СМИ приводят комментарий волонтера Алены Шевцовой. По ее словам, стрельбу из миномета бойцы подразделения проводили по всем правилам, из укрепленного блиндажа. А в живых остались благодаря профессионализму и соблюдению мер безопасности.

Напомним, это не первое ЧП с «Молотом», происшедшее в Украине. В июле этого года на военном полигоне под Ровно разорвавшаяся в стволе «Молота» мина убила трех и ранила девятерых солдат. После этого инцидента президент Порошенко распорядился приостановить использование этого вида вооружений до выяснения причин. Спустя месяц в украинском Минобороны заявили, что сплав ствола миномета соответствовал техническим требованиям.