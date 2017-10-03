Последние минуты полета малазийского Boeing-777 смоделировал National Geographic

Документальный фильм, содержащий последние минуты полета и гибель малазийского боинга, выйдет 27 сентября, - заявил американский канал National Geographic при демонстрации трейлера фильма.

Напомним, Boeing-777, выполнявший рейс МН370, Куала-Лампур - Пекин, пропал с радаров через два часа после вылета, 8 марта 2014 года. На борту находилось около 239 людей, включая пассажиров и членов экипажа - все они погибли. На сегодняшний день следствию так и не удалось установить точную причину крушения самолета.

По версии властей Малайзии, после пропажи с экранов радаров самолет отклонился от своего курса и продолжил движение в сторону Малайзии, при этом он несколько раз был замечен с помощью спутников. Это говорит о том, что боинг продолжал свое движение еще около 6 часов - последний установленный сигнал был на юге Индийского океана, вблизи Австралии.

В своем фильме National Geographic попытались воссоздать последние минуты жизни самолета. На основании расчетов инженеров Boeing, самолет двигался около 6-7 часов на автопилоте, затем, после того, как закончилось топливо, он начал резкий сброс высоты. По очереди загорелись правый и левый двигатели, отключился автопилот, а сам самолет был направлен в спиральное движение. В итоге он на большой скорости вошел в водную поверхность.

Несколько небольших обломков лайнера были найдены случайно в 2015 и 2016 годах, на расстоянии около четырех тысяч километров от Малайзии. Оставшиеся фрагменты обнаружены не были, что усложняет работу следствия.