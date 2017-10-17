В Москве хоккеист – любитель скончался прямо на льду

По данным СМИ, у мужчины случился сердечный приступ. Трагедия попала на видео, которое опубликовали в сети.

Чрезвычайное происшествие случилось на матче любительской окружной лиги в Южном Бутове. 23 сентября во дворце «Южный лед» команда «Диал-дент» встречалась с одинцовским «Соколом».

Защитнику «Сокола», 43-летнему Максиму Газуко стало плохо прямо во время игры. Он неожиданно остановился и упал на лед. К нему сразу же подъехал судья и одноклубники, на площадку выбежал врач. Вместе они пытались оказать защитнику первую помощь, однако сделать ничего не смогли. По предварительным данным, у мужчины остановилось сердце.

Сегодня утром также стало известно, что в Армавире (Краснодарский край) на одной из улиц нашли припаркованный автомобиль, за рулем которого сидел мертвый мужчина. Как сообщают местные СМИ, у него были проблемы со здоровьем, которые и стали причиной смерти водителя.