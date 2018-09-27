В Новосибирске во время матча умер хоккеист

В Новосибирске во время любительского матча, который проходил Калининском районе в ЛДС «Родник», умер 55-летний хоккеист.

На ледовой арене «Родник» проходил хоккейный матча между любительскими командами «Ударник» и «Титаны». Во время игры стало плохо 55-летнему хоккеисту, была вызвана скорая помощь, однако к моменту её прибытия мужчина уже скончался на месте.

По факту смерти следственный комитет возбудил уголовное дело. Тело погибшего хоккеиста будет обследовано экспертизой, чтобы выявить причину смерти. По результатам всех исследований будет сделано процессуальное решение. Это не первый печальный случай, связанный со смертью хоккеиста в России.

Известно, что в начале зимы, 10 декабря, игрок любительской команды «Ястребы», которая выступает в ночной хоккейный лиге, Алексей Захаров умер в ледовом дворце, в тот момент когда его команда играла против ПКС. Во время матча мужчина почувствовал себя плохо, ему помогли покинуть лед, отставшую часть матча хоккеист провел на скамейке запасных, после финального свистка, он смог добраться самостоятельно до раздевалки, но затем ему резко стало плохо и мужчина упал не месте. Приехавшая бригада скорой помощь констатировала факт смерти хоккеиста любительской команды «Ястребы».