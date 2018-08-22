СМИ: подозреваемый в подготовке теракта на День знаний узбек на самом деле собирался взорвать часть ВКС России

Задержанный в 2017 году Муродбек Кодиров собирался с помощью теракта отомстить за брата и добиться прекращения российской военной операции в Сирии.

По данным «Коммерсанта», из материалов уголовного дела следует, что Кодиров вошел в ряды Исламского Государства и готовился совершить теракт на территории одной из военных частей ВКС, принимавшей участие в операции в Сирии. Для этого он изучал подходы к части, способы ее охраны и другие подробности.

Следствие установило, что террористы собирались заехать в часть на машине, начиненной взрывчаткой. При этом обнаруженная в квартире террориста самодельная бомба была чрезвычайно мощной: радиус ее прямого поражения, по оценкам специалистов, составлял до 17 метров, а осколки могли ранить людей даже на расстоянии 200 метров. Кроме того, известно, что подготовку к теракту и сам взрыв должен был транслироваться онлайн на одном из интернет-каналов боевиков.

Напомним, Кодиров был осужден Московским окружным военным судом на 15 лет в колонии за участие в террористической организации, изготовлении и хранении взрывного устройства и подготовку теракта. Верховный суд оставил этот приговор неизменным. Изначально после задержания террориста СМИ сообщали, что Кодиров с подельником собирались устроить бойню на мероприятии ко Дню знаний – один планировал наброситься на людей с топором, а другой – совершить самоподрыв.