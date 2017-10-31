Прокуратура Германии заявила о задержании россиянина, которого подозревают в подготовке теракта

Следствие считает 31-летнего гражданина России Магомеда-Али С. (полностью фамилия не называется) радикальным исламистом, который собирался изготовить бомбу и взорвать ее на территории Германии.

Время и место предполагаемого взрыва не установлены. Однако в прокуратуре говорят, что целью террористов было убить либо ранить как можно большее количество людей. В квартире в Берлине, где проживал задержанный, изъяли взрывчатое вещество, из которого, предположительно, должна была изготавливаться бомба.

В сообщении также отмечено, что нынешнее задержание связано с арестом весной 2017 года в Марселе некоего Клемента Б., подозреваемого в терроризме. Именно расследование во Франции привело к возникновению подозрений в отношении находящегося в Германии россиянина, а потом и его задержанию.

Немецкая прокуратура также сообщила, что в четверг суд примет решение об аресте Магомеда-Али.