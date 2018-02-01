В Бельгии взорвался химзавод

По данным СМИ, на предприятии произошла крупная утечка химического соединения, однако какого именно, пока остается неизвестным.

Взрыв произошел утром сегодня, 4 октября, в провинции Лимбург. Там расположено предприятие компании Vynova. В результате инцидента над заводскими помещениями поднялось облако дыма, которое потом снесло к вокзалу соседнего городка Хульст.

О пострадавших при взрыве сотрудниках завода не сообщается, эвакуация жителей тоже не проводилась. Утечку быстро ликвидировали, однако местные власти остановили занятия в школе жилого района, который ближе всех расположен к месту ЧП. Также жителям рекомендовано не открывать окна в домах и меньше бывать на улице.

Завод Vynova занимается выпуском двух химических компонентов для производства одной из разновидностей пластмассы - поливинилхлорида (ПВХ). Причем один из этих компонентов обладает высокой токсичностью, воздействует на нервную систему и может вызывать развитие раковых новообразований. При попадании в воздух вещество рассеивается в течение трех суток.