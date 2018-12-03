Полузащитник «Локомотива» найден мертвым

Переставший несколько дней назад выходить на связь игрок молодежного состава Алексей Ломакин обнаружен без признаков жизни.

Последний раз Ломакин общался по телефону с матерью 30 ноября, когда рассказал ей, что отправляется на медицинскую реабилитацию восстанавливаться после перелома. Дальнейшие события пока полностью покрыты мраком. Известно, что футболист с другом Иваном пил спиртное в такси и там же забыл свой рюкзак и телефон. По словам его матери, он лечился «Тропикамидом», отчего его поведение становилось неуправляемым.

Алексей являлся воспитанником ФК «Локомотив». В этом сезоне он успел провести 3 матча. Пресс-служба клуба опубликовала на своем сайте официальное подтверждение смерти футболиста. «Все подробности случившегося пока выясняются. Для нас это трагедия», - сообщается в релизе.