О ситуации в Армянске и программе ликвидации последствий вредных выбросов рассказал глава города Василий Телиженко

В конце августа этого года в Армянске, расположенном в Республике Крым, произошел выброс в атмосферу вредных веществ. О том, как живет город сейчас, каковы были причины возникновения ЧС и действенности мер, принятых властями Армянска, рассказал «МК». В данное время проблем с чистотой атмосферы нет, кроме наблюдений за составом воздуха, ведется мониторинг питьевой воды, чистота которой не вызывает сомнений. Все результаты ежедневно получает мэр Армянска Василий Телиженко, также исследования доступны на сайте муниципалитета. «Все что можно было сделать в этой ситуации, мы, работники администрации, сделали», - уверено заявляет Василий Телиженко.

В данное время разработана программа по недопущению возможности возникновения подобной ситуации. Совместно с заводом «Крымский Титан» разработана «дорожная карта» по реорганизации устаревшего накопителя, который и стал причиной выброса хлороводорода, ведутся работы по нейтрализации стоков. Поэтапное выполнение всех мероприятий рассчитано до 2021 года и обойдется более чем в 1 млрд рублей. Принимаемые меры позволят провести полную нейтрализацию кислотонакопителя.







