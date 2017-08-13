Выброс газа на шахте привел к гибели 4 человек

4 шахтера погибло 9 объявлены пропавшими в результате чрезвычайно ситуации в шахте на юго-западе Китая.

В минувший понедельник, около 9 часов вечера, в одной из угольных шахт южного Китая произошел газовый выброс. 4 горняка погибли на месте, местонахождение еще девяти не установлено.

Поисковые операции всё еще продолжаются. Следователям предстоит установить причины происшествия.

Также 6 августа произошел несчастный случай на шахте в Донецкой народной республике. Обрушилось покрытие крыши в одной из выработок - 4 рабочих пропали без вести. В настоящее время продолжаются их поиски. 12 других горняков, которые также находились в шахте в момент обрушения, выбрались на поверхность без помощи спасателей. Сообщается, что инцидент произошел на «Волынском» угольном предприятии, которое принадлежит государственной структуре «Торезантрацит».

Напомним, что 5 апреля и 2 июня в результате взрывов в угледобывающих шахтах грузинском городе Ткибули погибли 8 человек.