В Китае обвалилась шахта и вызвала землетрясение

В воскресенье, 9 июня, вечером в китайской шахте Лунцзяпу произошел обвал, шахтеры вовремя выбраться не успели. Помимо этого, обвалившаяся шахта вызвала землетрясение в ближайших городах.





На северо-востоке КНР произошла трагедия 9 июля. На крупнейшей шахте произошел обвал в тот момент, когда внутри находились сразу несколько бригад шахтеров. Из-за этого события, было зафиксировано землетрясение магнитудой 2,4. На место обвалившейся шахты максимально быстро приехали спасательные службы, которые долгое время пытались освободить застрявших под землей шахтеров. Спустя долгой операции, удалось спасти уцелевших шахтеров.



Отмечается, что погибло девять шахтеров, еще десять работником получили ранения разной тяжести, но их жизни ничего не украшает. На данный момент уточняется точное количество человек, которые пострадали из-за обвала на шахте Лунцзяпу. Причины этого события на данный момент не известны. Похожий случай произошел в январе, когда в китайском городе Шеньму, из-за обвала шахты погибло двадцать человек.