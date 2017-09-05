«По приказу Порошенко»: На митинге Тимошенко в толпу бросили дымовые шашки

На митинге в поддержку кандидата в президенты Украины и лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко неизвестные бросили в выступающих дымовые шашки, сообщает пресс-служба партии.

Митинг прошёл в городе Белая Церковь (Киевская область), на нём присутствовали более 10 тыс. человек. Во время выступления в толпу участников было брошено две дымовые шашки. Никто не пострадал, но митинг был сорван.

Нарушителям скрыться не удалось, их задержали общими усилиями правоохранителей и участников митинга. После инцидента полиция задержала ещё пятерых человек, у которых изъяли «семь предметов, похожих на дымовые шашки». По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство», пятерым предъявили обвинения в мелком хулиганстве.

Также в ведомстве добавили, что в дежурную часть города Белая Церковь поступил телефонный звонок о бомбе. Неизвестный сказал, что произойдёт взрыв автомобиля, припаркованного прямо за сценой, на которой выступала Тимошенко. Полицейские провели осмотр места происшествия и эвакуировали транспортное средство.

В партии «Батькивщина» уверены, что провокации имеют «откровенно политический характер» и были организованы Службой безопасности Украины по приказу Петра Порошенко. Партия потребовала расследования инцидента. Это не первое обвинение Тимошенко в адрес презмдента — ранее она уже подавала заявление в МВД на действующего главу государства, обвиняя в подкупе избирателей. По данному факту возбуждено уголовное дело, проводится проверка. Так же в подкупе избирателей Порошенко обвиняет другой кандидат, Анатолий Гриценко. Он даже озвучил цифру: два млрд. гривен (74 млн. долларов), причем взяты они, по словам Гриценко, из федерального бюджета.

Кандидатами в президенты Украины зарегистрировано 42 человека, прием документов закончился 3 февраля.

На данный момент в предвыборной гонке лидируют Тимошенко, нынешний глава государства Петр Порошенко и шоумен Владимир Зеленский. Выборы главы государства пройдут 31 марта.