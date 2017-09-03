Встреча кандидата в губернаторы Подмосковья с избирателями закончилась стрельбой

Полиция уже задержала подозреваемого в хулиганстве жителя Ярославля, сообщают СМИ.

Инцидент произошел на территории Сергиево-Посадского района области, в деревне Мехово. Туда приехала кандидат Лилия Белова, представляющая «Альянс зеленых». Уже под конец встречи в толпу участников въехала «Газель», а за ней – легковушка. Именно из нее сделали несколько выстрелов. В предвыборном штабе Беловой рассказали, что никто из участников встречи, на счастье, не пострадал. Там предположили, что оружие, из которого стреляли, было травматическим. Сама кандидат направила в полицию заявление.

Позже СМИ, ссылаясь на правоохранителей, сообщили о задержании подозреваемого в хулиганстве. Им оказался житель Ярославля. В отношении него уже якобы составлен админпротокол.

Напомним, выбирать главу Подмосковья будут 9 сентября, в единый день голосования. Кроме Беловой, на этот пост претендуют кандидаты от «Справедливой России», КПРФ, ЛДПР и «Партии роста».