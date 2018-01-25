В Красноярске подростки обстреляли из пневматики детскую площадку

Инцидент произошел средь бела дня, когда на площадке гуляло много мам с детьми. На счастье, никто из них не пострадал.

Как пишут в соцсетях очевидцы происшедшего, хулиганы стреляли из окна верхнего этажа соседнего дома. Разобравшись, что происходит, испуганные родители схватили детишек и разбежались. Одна из мам позвонила в полицию.

Стражи правопорядка по горячим следам установили, что с пневматическим оружием «развлекались» трое подростков 11-12 лет. Один из них живет в этом доме, а двое приятелей пришли к нему в гости. Таким странным способом ребята решили скоротать досуг. Подростки говорят, что стреляли в воздух.

Как говорят в региональном главке МВД, полиция сейчас разбирается в обстоятельствах происшедшего. Со стрелявшими подростками провели профилактические беседы. Кроме того, решается вопрос об ответственности за содеянное. Поскольку «стрелки» несовершеннолетние, отвечать по закону придется их родителям.