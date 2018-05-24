В Петербурге СК проводит проверку после падения наледи на девочку.

09.02.19. Петербург. В больницу Мегаполиса вечером 9-ого февраля доставили девяти летнюю девочку с травмой головы средней тяжести. Причиной травмы, послужило падение наледи с крыши здания, сообщает ГСУСК России Санкт-Петербурга.

«Девочка, находиться в больнице и ей уже оказывают медицинскую помощь, а по сложившейся ситуации проводиться проверка» сообщает ведомство. Буквально четырьмя днями раннее до сложившейся ситуации, произошло аналогичное происшествие, но к сожалению, с уже летальным исходом для человека. Погиб студент фармацевтического университета Санкт-Петербурга. Следователи уже возбудили дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». В городе, температура пошла на повышение и горожане опасаются повтора подобных происшествий для людей и машин припаркованных под крышами зданий



