Семен Слепаков был госпитализирован

Известный российский комик и артист Семен Слепаков был доставлен в больницу 14 февраля. У него были выявлены проблемы с сердцем.

Утром 14 февраля стало известно общественности о госпитализации популярного резидента Comedy Club Семена Слепакова. Медики сообщили, что у артиста имеются определенные проблемы с сердцем. Ему предстоит пройти стационарный курс лечения, угрозы для жизни не наблюдается. Однако конкретный диагноз, который поставили врачи Слепакову, не разглашается, но известно, что артисту было необходимо незначительное хирургическое вмешательство.

Напомним, что проблемы с сердцем у Семена Слепакова уже достаточно давно. Он регулярно проходит определенные медицинские курсы, которые положительно сказываются на работе сердца. Семен Слепаков прославился на КВН, где он выступал в начале века за сборную Пятигорска, был капитаном.

Теперь же Слепаков популярный известный в России артист, шоумен и комик. Сейчас он является членом резиденции Comedy Club, входит в состав жюри на КВН, был создателем таким проектов, как «Наша Russia», «Универ», «Озабоченные» и «Домашний арест». В данный момент своей карьеры Семен Слепаков активно ведет свой видеоблог на YouTube.