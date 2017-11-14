Известный комик Семен Слепаков ответил на обвинения в своей политической трусости. Свое мнение он выразил в стихотворной форме и опубликовал его в Facebook.

Обвинения в адрес Семена осыпались после интервью Юрию Дудю. Оно транслировалось 12 декабря YouTube-канала «вДудь».

Артист известен своими провокационными и смелыми песнями, которые посвящены большей частью коррупции, и вообще высмеивают власть.

В интервью Юрию Дудю комик же назвал главу нашего государства Владимира Путина харизматичным. Это и вызвало шквал негодования. Слепакова обвинили в политической трусости. Якобы он сочиняет обидные песни, но дальше этого дело не идет. Более того, он живет на деньги от «Газпрома».

Слепаков ответил своим оппонентам. Он опроверг все обвинения. Живет он на зарплату от телеканала ТНТ. А властью он недоволен, но к оппозиции примыкать не собирается. Также артист извинился, что он «зажравшийся и трусливый» и не «развёл нытьё», как и «честные оппозиционеры».