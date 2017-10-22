Руководство санаториев и домов отдыха обеспокоено правилами обращения с дождевыми стоками

«Санатории и Дома отдыха Черноморского побережья не на шутку обеспокоены своим статусом «нарушителей закона» в Министерстве природы» сообщает «КоммерсантЪ Daily».

Руководство Санаториев вовлеченных в неприятную ситуацию, сообщает о «несовершенстве Водного законодательства » по части обращения со сточными водами. Закон основывается на «запрете сброса сточных вод в реки, граничащих с охраняемыми курортными зонами. Это послужило причиной запрета водопользования, предприятиям, а в следствии повлечёт и закрытие их.

Руководство курортных зон «обратило внимание» законодательных структур на природные особенности рельефа каналов сточных вод и участков попадания их в водоёмы и вины оздоровительных центров в том нет. Однако это может повлечь за собой привлечение к административной ответственности и остановки работы здравниц.

Министерство природы обещает заняться вопросом «корректировки закона» в ближайшее время и не привлекать к санкциям оздоровительные центры.