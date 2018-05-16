Туристический поток в Ингушетию с 2013 года увеличился в 12 раз

15.02.19.МАГАС. ТАСС. Глава республики Ингушетии сообщил о 12-цати разовом увеличении потока туристов за прошедшие пять лет. Только за прошедший год в Ингушетии отдохнуло более 130 тысяч человек.

Это повлекло за собой грандиозное событие для всей Ингушетии: «Продолжится строительство горнолыжного курорта АРМХИ» этот проект, принесёт республике достойный результат по вопросу дальнейшего привлечения туристов, сообщают в пресс службе главы Ингушетии (Юнуса – бек Баматгиреевича Евкурова). Самыми важными строительными элементами для туристов станут современные подъёмники, гостиничные комплексы и прогулочные площадки. Всё это, будет размещено на территории оздоровительного комплекса, заявил глава республики.

На территории комплекса расположено более 90-ста исторических памятников, что вызывает ассоциацию с «музеем, только под открытым небом».