В Новой Москве запустят проект по строительству горнолыжного комплекса

На присоединенных столичных территориях в скором времени развернется проект по строительству горнолыжного комплекса и других объектов недвижимости общей площадью 115 тысяч квадратных метров. Информация была предоставлена председателем Москомархитектуры Юлианой Княжевской.

В соответствии с проектом, в поселении Краснопахорское будет построен горнолыжный комплекс, объекты его обслуживания и административно-деловые здания и жилые дома. При этом, под комплекс и его инфраструктуры было выделено около 6 гектаров, под административные строения 82 гектара, а под жилые дома 17 тысяч квадратных метров.

Новые здания будут построены возле спортивно-оздоровительного парка «Красная Пахра». При этом, для строительства горнолыжного спуска планируется использовать грунт от строительства метрополитена.

Напомним, что рост внутреннего туризма отмечается по всей России. Так, по словам генерального директора курорта «Роза Хутор» Сергея Бачина, прирост туристов на управляемом им горнолыжном курорте в зимнем сезоне 2018 года свидетельствует об интересе жителей России к горнолыжному туризму.