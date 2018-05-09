В «Роза Хутор» провели международный семейный спортивный фестиваль RosaRun

Свыше 2000 человек из России и еще 12 стран стали участниками традиционного семейного спортивного фестиваля Rosa Run. Это мероприятие международного формата проходило на протяжении четырех дней на территории известного сочинского горнолыжного курорта «Роза Хутор». В рамках спортивного праздника в экологичных условиях было проведено несколько забегов для разных возрастных категорий участников. Они отличались, как по сложности, так и по протяженности. Самым юным участником забега стал житель Сургута Максим Ласьков, которому еще нет и месяца. Наиболее возрастным — 67-летний сочинец Владимир Богатырев.

Добавим, что не так давно руководитель «Роза Хутор» Сергей Бачин рассказал о «приросте» посещаемости на 15% в сравнении с зимним и даже летним периодом 2017 года. Гостями этого популярного курорта в общей сложности стали 920000 туристов.