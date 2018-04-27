Санкт-Петербург возглавил ТОП-10 городов-героев, популярных у туристов на 9 мая

Впервые в истории Санкт-Петербург выступит в статусе самого популярного для туристов города в рамках празднования Дня Победы. Основанием для такого заявления выступает рейтинг бронирования гостиниц и квартир с 8 на 9 числа текущего месяца. Северной столице удалось обойти в ТОП-10 Севастополь, Москву, Минск, Новороссийск, Керчь, Волгоград, Тулу, Смоленск и Брест.

В комментарии к новости глава комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Андрей Мушкарев заявил, что город продолжает стремительно наращивать туристическую активность. Об этом свидетельствуют и недавние первомайские выходные, в рамках которых Северную столицу выбрали популярным направлением для экскурсий и культурного отдыха.

В России отмечается рост турпотока и на различного рода курорты. К примеру, гендиректор популярного сочинского горнолыжного курорта «Роза Хутор» Сергей Бачин рассказал о том, что почти 920000 человек выбрали его местом для отдыха в недавнем зимнем сезоне. Впечатляющий показатель, который на 15% превышает объем турпотока на «Роза Хутор» зимой и даже летом прошлого года.