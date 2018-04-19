Курорт «Роза Хутор» принял за сезон более 900 тысяч любителей зимних видов спорта

На сочинском курорте «Роза Хутор» было зафиксировано рекордное число туристов. Покататься на лыжах и сноубордах горнолыжную зону отдыха за зимний период 2018 года посетили более 900 тысяч человек.

По данным пресс-службы Сочи, это на 15% больше, чем было отмечено за аналогичный период 2017 года.

«Роза Хутор» был готов к такому наплыву поклонников зимних видов спорта, как в плане размещения, так и в плане обеспечения их местами для спортивных развлечений. Загруженность отелей в среднем не превышала 73%. Перед началом сезона была увеличена зона катания и проложены 8 км. новых трасс. В общей сложности протяженность трасс теперь составляет более 100 км. Почти вдвое была увеличена также и зона вечернего катания.

Рост числа туристов на горнолыжном курорте, по мнению генерального директора «Роза Хутор», Сергея Бачина, связан с возросшим у жителей России спросом на зимние виды спорта. Также можно говорить и о росте популярности отечественных зон отдыха у россиян и гостей из других стран.

Помимо управления горнолыжным курортом, Сергей Бачин является также владельцем ГК «Агранта», в ведении которой находится еще два проекта по строительству объектов туристического назначения в Ярославской и Тверской областях. Также девелопер занимается развитием нового для страны направления – органическое сельское хозяйство и животноводство. На рынке страны можно найти производимую его холдингом «АгриВолга» органическую продукцию, представленную под брендом «Углече поле».