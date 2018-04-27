Сочинский «Роза Хутор» назван лучшим спортивным курортом РФ

Обнародованы результаты награждения национальной премией «Спорт и Россия». Ее вручили уже в пятый раз. Отмечается, что премия присуждается на ежегодной основе тем российским компаниям, которые активно способствуют развитию и популяризации спорта в нашей стране. По итогам награждения стало известно о том, что расположенный в Сочи горнолыжный комплекс «Роза Хутор» праздновал победу в номинации «Лучший спортивный курорт года». В число лауреатов премии также вошли НК «Роснефть», ФК «Спартак» (Москва), «Тойота Мотор», международный аэропорт «Шереметьево», REHAU, «ПУМА-РУС» и иные компании.

Директор по розничным продажам «Роза Хутор» Леонид Зиченков, комментируя вручение премии, заострил внимание на том, что на территории курорта регулярно проводятся разнообразные спортивные мероприятия, пользующиеся популярностью со стороны его гостей. За примерами далеко ходить не нужно — в начале мая на протяжении четырех дней кряду в «Роза Хутор» проходил традиционный международный фестиваль бега Rosa Run. Его участниками стали более двух тысяч человек, как из Российской Федерации, так и из еще 12 стран (ОАЭ, Польши, Казахстана и пр.). Леонид Зиченков заявил, что такое почетное признание заслуг курорта на ниве развития отечественного спорта является хорошим стимулом, чтобы продолжать действовать в этом же направлении.

Минувший зимний сезон в «Роза Хутор» проходил с 15 декабря по 22 апреля на протяжении 129 дней. Не так давно его генеральный директор Сергей Бачин заострил внимание на убедительном росте популярности курорта. Достаточно сказать, что в этом зимнем сезоне гостями «Роза Хутор» стали более 920 тысяч человек — показатель посещаемости вырос на 15%, если сравнивать с зимой 2017 года и даже летом того же года. Любопытно, что местные отели были загружены на те же 73%. Сергей Бачин выразил уверенность, что отчетные данные — весомое доказательство того, что в России востребованность горнолыжного отдыха остается на стабильно высоком уровне.

В отчетном зимнем сезоне в «Роза Хутор» была увеличена общая зона катания. Это произошло благодаря вводу в эксплуатацию восьми километров новых горнолыжных трасс. Декабрь минувшего года отметился началом работы новой канатной дороги Дафна в цирке Обер Хутор. Это позволило сократить очереди и сделать пребывание гостей курорта максимально комфортным. Сейчас в «Роза Хутор» функционирует 28 канатных дорога.

Курорт также продолжает развивать гостиничную инфраструктуру. Так, в границах Горной Олимпийской деревни открыли отель Green Flow Hotel 4* с уникальной концепцией Well-Being.

В недавнем зимнем сезоне росту популярности «Роза Хутор» также способствовали различного рода музыкально-спортивные мероприятия, которые он принимал на своей территории. В частности, С 4 по 8 января включительно на курорте был проведен фестиваль музыки и медиа LiveFest. Что касается марта и апреля, то они ознаменовались организацией в «Роза Хутор» карнавала BoogelWoogel и Quiksilver New Star Camp-2018, гостями которых стали свыше 30 тысяч человек.

Новый летний сезон в «Роза Хутор» взял старт 27 апреля. На грядущее лето курорт подготовил ряд сюрпризов для своих гостей. К ним относятся Йети Парк на высоте 1350 метров, интерактивный Музей археологии, Детская горная академия. К тому же с 1 июня на черноморском побережье (Имеретинская долина) начинает работу собственный оборудованный пляж «Роза Хутор». Для посетителей курорта будет налажено регулярное сообщение с ним с помощью бесплатных автобусов. Важным направлением для Сергея Бачина является работа с людьми с особенностями здоровья.

Бачин Сергей Викторович — председатель совета директоров группы компаний «Агранта». Именно она патронирует в Конаковском районе Тверской области реализацию амбициозного проекта «Завидово». Он представляет собой особую экономическую зону туристско-рекреационного назначения, в которой запрещено создание индустриальных и химических мощностей.

Девелопер Бачин известен тем, что поддерживает развитие в Российской Федерации сегмента органического производства. С этой целью он создал в Ярославской области холдинговую компанию «АгриВолга».

Что касается «Роза Хутор», то этот курорт был создан в Сочи аккурат к Олимпийским Играм 2014 года.