Сергей Бачин привез этническую деревню Тыгыдым на Ярославское взморье

Старинные ремесла, быт ярославской деревни, блюда крестьянской кухни из печи да с пылу-жару, старинные амбары и дома – все это этно-деревня Тыгыдым. И она могла погибнуть, снесенная бульдозером, если бы Тыгыдым вместе с Тыгыдымским конем не спас председатель совета директоров ГК «Агранта» (горнолыжный курорт «Роза Хутор» в Сочи, агрохолдинг «АгриВолга»), девелопер Бачин.

Поначалу старинные дома, амбары, исконная кухня, древние ярославские ремесла этно-комплекса были возведены в Пошехонье Ярославской области. Создали этно-деревню супруги Александр и Олеся Мазалецкие-Дегтяревы. Успешные юристы продали все имущество и отправились с тремя детьми воссоздавать старую русскую деревню. Туристы открыли для себя Тыгыдым и, несмотря на бездорожье, даже в лютую распутицу приезжали в поселение. Однако власти Пошехонья нашли кадастровую ошибку и запросили аренду за 2 гектара: миллион рублей в год. У семьи таких денег не было, и Тыгыдым ждал снос, как незаконные постройки. Если бы не Сергей Бачин. Олеся Мазалецкая-Дегтярева говорит: «Сергей Викторович Бачин — это тот человек, который оказался для нас неожиданностью. Мы уже перестали верить, что такие люди бывают – честные, порядочные». Он приехал и предложил перенести проект на Ярославское взморье, на берег Рыбинского водохранилища. Несколько месяцев шли работы, и вот Тыгыдым принимает гостей. Тыгыдымский конь вместе с подаренной ему Бачиным подружкой гуляет на территории 4 га, куда проведена вся инфраструктура, в том числе и асфальтовая дорога.